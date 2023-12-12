Эксперт посоветовал понюхать елочные игрушки перед покупкой

12.12.2023 | 08:15

Эксперт по строительным материалам Федор Васильев посоветовал, на что обратить внимание при покупке елочных игрушек. Его рекомендации публикуют «Известия».

Так, если в семье есть маленькие дети или животные, вместо стеклянных игрушек разумнее использовать пластмассовые. А винтажные советские украшения лучше разместить наверху, чтобы ребенок или четвероногий любимец не добрались до них.

Федор Васильев посоветовал при покупке мишуры, фигурок, шариков и гирлянд обратить внимание на их запах и внешний вид. Так, «дождик» не должен рассыпаться в руках, а краска и блестки с поверхности шаров - крошиться или прилипать к ладоням. Также эксперт не рекомендует покупать изделия с резким запахом дешевого пластика.

«Лампочки и гирлянды всегда должны иметь сертификат безопасности. Если упаковка не внушает доверия, а внутри нет никаких бумажек, достаньте изделие из коробки и убедитесь в том, что лампочки не выпадают из гнезд, а вилка надежно соединена со шнуром. После этого обязательно подключите гирлянду к сети и проверьте работоспособность: появление запаха гари после одной-двух минут работы, сильный перегрев лампочек или произвольное переключение режимов независимо от пульта управления - явный сигнал к тому, чтобы отказаться от покупки», - дал совет Федор Васильев.