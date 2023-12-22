Депутаты попросят разъяснить им суть транспортной реформы

22.12.2023 | 10:59

Депутаты городской думы хотят разобраться в новой маршрутной сети, которую планируется внедрить в Пензе в ближайшие годы. Для этого они пригласят на свою сессию представителей регионального министерства цифрового развития, транспорта и связи.

«Пусть они разъяснят, в чем суть реформы. Я думаю, у депутатов накопилось много вопросов - не конкретно у депутатов, а тех вопросов, которые задают им жители. Мы должны как-то все это разъяснять. Понятно, что это [полномочия] министерства, но люди-то обращаются к нам, а мы ничего толком разъяснить не можем. Надо нам тоже понимать ситуацию, из первых рук чтобы до нас донесли всю эту информацию», - отметил председатель гордумы Владимир Мутовкин.

Отдельно обсудили отсутствие льготного проезда в троллейбусах.

«На троллейбусах появилась надпись «Без льгот». Кто-то может это прокомментировать?» - поинтересовался депутат Алексей Иванов.

Глава Пензы Александр Басенко напомнил, что полномочия по транспортному обеспечению передали соответствующему министерству почти два года назад, поэтому все вопросы нужно адресовать туда.

«Все-таки это наши жители. Мне ответ поступил, что это якобы 105-й маршрут, который идет в Спутник, а Спутник к городу не относится, из-за этого льготу отменили. Но такие же объявления на 7-м маршруте и на других я увидел. Хотелось бы прояснить», - настоял Иванов.

«Давайте я направлю запрос в министерство транспорта, чтобы они подробнейшим образом разъяснили. Насколько я сейчас вижу ситуацию, они, запустив реформу, сейчас мониторят ситуацию. Я думаю, будут приняты какие-то корректирующие меры по итогам мониторинга, обращениям жителей», - ответил Александр Басенко.