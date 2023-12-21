В Пензе 550 молодых людей научат оказывать первую помощь

В Пензе в штабе отряда «Тигр», который располагается в «Доме Бадигина», создан «Класс служебной подготовки». Он предназначен для проведения теоретических занятий по оказанию первой помощи пострадавшим.
В классе установлены мультимедийное оборудование и мебель, необходимые для занятий. Они стартуют уже в конце декабря.
«Первая помощь не является медицинской. Она оказывается до прибытия медицинских работников или доставки пострадавшего в больницу. Первую помощь может оказать любой человек, находящийся в критический момент рядом с пострадавшим и обладающий необходимыми знаниями», - уточнили в областном министерстве здравоохранения.
Проект разработан командиром взвода отряда содействия полиции «Тигр» Маргаритой Понамаревой и осуществляется на средства гранта. Навыкам оказания первой помощи обучат 550 человек из числа пензенской молодежи.
Штаб «тигров» размещается в «Доме Бадигина» на улице Куйбышева, 3, с сентября.
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