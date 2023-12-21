Пензенцам рассказали, при каких условиях их пустят на утренник

21.12.2023 | 14:53

Заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева ответила на вопрос, пустят ли родителей на детские утренники.

«В школах будут проводить без родителей, а в детских садах [допуск] - по решению заведующей и согласованию с Роспотребнадзором», - сказала Воробьева на брифинге в областном правительстве в четверг, 21 декабря.

Также она отметила, что праздничные мероприятия организуют в классах и группах в режиме повышенной дезинфекции.

Ранее пензенские родители пожаловались, что им запрещают посещать утренники в детских садах.

«Объясните, пожалуйста, родителям, почему детские новогодние утренники будут проводиться без родителей? То, что мы каждый день утром пересекаемся с другими родителями, детьми - это нормально, это все хорошо! А вот утренник - это плохо, это карантин! Новогодние представления в общественных местах - это тоже хорошо, кстати! Разрешите, пожалуйста, родителям присутствовать на новогодних утренниках!» - обратилась к главы региона в соцсети «ВКонтакте» пензячка Екатерина.