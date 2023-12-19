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Общество

Пензенские родители потребовали пустить их на утренники

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Пензенские родители обратились к губернатору с просьбой не лишать их возможности посетить утренники в детских садах.

По их словам, администрация распорядилась проводить праздник с участием лишь воспитанников и педагогов.

«Объясните, пожалуйста, родителям, почему детские новогодние утренники будут проводиться без родителей? То, что мы каждый день утром пересекаемся с другими родителями, детьми - это нормально, это все хорошо! А вот утренник - это плохо, это карантин!!! Новогодние представления в общественных местах - это тоже хорошо кстати!!! Разрешите, пожалуйста, родителям присутствовать на новогодних утренниках!» - написала на странице главы региона в соцсети «ВКонтакте» пензячка Екатерина.

Ее обращение поддержали другие.

«Екатерина, добрый день! Поддерживаю ваше обращение! Официально карантин объявлен не был! Новогодние елки и праздничные мероприятия не отменены!», «Уважаемый Олег Владимирович, эта просьба от всех родителей и воспитанников детских садов», «За 3 года мы были только на 2 утренниках и 2 концертах. Ведь каждый год в осенний и весенний периоды повторяются сезонные вспышки ОРЗ и ОРВИ. Что же, теперь никуда не ходить? Везде проводятся массовые мероприятия, спектакли и концерты, а в сад к детям нельзя!» - возмутились родители.

На обращения отреагировал представитель областного министерства образования. Он сообщил, что ни Роспотребнадзор, ни минобр не давали распоряжений запретить родителям посещать утренники.

«Проведение утренников в школах и детских садах планируется в штатном режиме. На ситуацию может повлиять только ухудшение эпидемиологической обстановки», - отметили в минобре.

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