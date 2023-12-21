22 декабря температура останется плюсовой

21.12.2023 | 22:00

В пятницу, 22 декабря, в Пензенской области ожидается облачная погода и небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

По данным регионального гидрометцентра, в ночь на 22 декабря будет 0…+2 градуса. Днем в пятницу температура окажется плюсовой - +2…+4, прогнозируется умеренный ветер с юго-востока.

К ночи похолодает незначительно - до 0…+2 градусов.

На 22 декабря в 2023-м выпадает зимнее солнцестояние, то есть это будет самый короткий световой день в году. Потом он постепенно начнет становиться длиннее.

По народному календарю, 22 декабря - Анна Темная. На Руси по погоде предсказывали, какими будут новогодние праздники. Верили: если на Анну ясно, то и под Новый год выглянет солнце.