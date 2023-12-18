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Общество

Пензенцу, оставшемуся без денег, помогли добраться из Саранска домой

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На железнодорожном вокзале Саранска сотрудники транспортной полиции обратили внимание на молодого человека: его поведение показалось им подозрительным.

«Спросив у него документы, полицейские узнали, что нужна помощь. Молодой человек рассказал, что находится в Саранске проездом. Так случилось, что он остался без денег и не может уехать домой в Пензу», - рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ПФО.

Стражи порядка связались с родственниками мужчины и помогли приобрести ему билет, а затем посадили в электропоезд.

Теперь в адрес Рузаевского линейного отдела МВД России на транспорте поступило благодарственное письмо от матери пензенца.

«Мой сын нуждается в медицинской помощи. Благодаря оперативному реагированию, внимательному отношению он в кратчайшие сроки добрался до дома», - подчеркнула она.

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Источник — фото пфоут.мвд.рф
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