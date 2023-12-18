Медики советуют пензенцам носить обувь на толстой рифленой подошве

18.12.2023 | 09:58

С 15 по 17 декабря в Пензе более 250 человек обратились за помощью к травматологам. Об этом сообщили в городской клинической больнице № 6 имени Г. А. Захарьина.

В травмпункт на улице Пионерской, 4, пришли 216 человек, из которых 108 получили телесные повреждения на свежем воздухе.

В травматологический приемник стационара больницы № 6 с уличными травмами обратился 51 пострадавший, из них 2 пациента были госпитализированы.

Как напоминают медики, избежать повреждений поможет правильная обувь: с устойчивым каблуком не выше 3-4 см или на танкетке, но не на платформе. Подошва должна быть толстой, с четким рельефом. Лучше, если на протекторе мелкий рисунок будет сочетаться с крупным. Кроме того, подошва не должна быть абсолютно плоской.