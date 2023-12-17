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Общество

Синоптики пообещали пензенцам плюсовую температуру

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На предстоящей неделе в Пензенскую область неожиданно вернется тепло. Местами термометр покажет +3 градуса.

Такой прогноз сделали синоптики Gismeteo.

В ночь на понедельник, 18 декабря, в регионе ожидается -2…-3 градуса. Днем температура поднимется до нуля. Пасмурно, вероятен мокрый снег, порывы ветра 15-18 м/с.

Днем во вторник синоптики обещают температуру +1…+2 градуса и осадки. Пензенцам следует быть особенно внимательными, так как на дорогах будет гололед.

В среду и четверг плюсовая температура прогнозируется и ночью, и днем. Термометр покажет +1…+3 градуса. Высокая вероятность дождя со снегом, ветер 13-14 м/с.

В пятницу ожидается 0…+1, осадки. Обильные снегопады возможны в субботу и воскресенье. Температура в выходные -2…+2 градуса.

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