Пензенцев ждут штормовые порывы юго-западного ветра

В воскресенье, 17 декабря, в Пензенской области вновь объявлен желтый уровень погодной опасности: днем местами ожидаются порывы юго-западного ветра 15-18 м/с.
По данным пензенского гидрометцентра, ночь ожидается облачной, но без существенных осадков. Температура воздуха понизится до -10...-12 градусов.
Днем термометр покажет -4...-6 градусов. Будет облачно с прояснениями, вероятен небольшой снегопад, который, по информации gismeteo.ru, усилится к ночи.
Ранее в ГИБДД участников движения призвали быть внимательными и осторожными, не рисковать своей и чужой жизнями.
В ГУ МЧС России по Пензенской области напомнили: если случилась беда, следует звонить по телефону 112.
В народном календаре день 17 декабря называли Варварины морозы: в старину в этот день предполагались сильные холода. Потом начинали ждать солнцеворота.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀