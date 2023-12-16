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Общество

Пензенцев ждут штормовые порывы юго-западного ветра

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В воскресенье, 17 декабря, в Пензенской области вновь объявлен желтый уровень погодной опасности: днем местами ожидаются порывы юго-западного ветра 15-18 м/с.

По данным пензенского гидрометцентра, ночь ожидается облачной, но без существенных осадков. Температура воздуха понизится до -10...-12 градусов.

Днем термометр покажет -4...-6 градусов. Будет облачно с прояснениями, вероятен небольшой снегопад, который, по информации gismeteo.ru, усилится к ночи.

Ранее в ГИБДД участников движения призвали быть внимательными и осторожными, не рисковать своей и чужой жизнями.

В ГУ МЧС России по Пензенской области напомнили: если случилась беда, следует звонить по телефону 112.

В народном календаре день 17 декабря называли Варварины морозы: в старину в этот день предполагались сильные холода. Потом начинали ждать солнцеворота.

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