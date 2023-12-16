В Пензе погодные условия спровоцировали множество ДТП

16.12.2023 | 16:29

Циклон «Ваня» вместе со снегом доставил немало проблем пензенским автомобилистам, пренебрегшим советом пересесть на общественный транспорт.

Как только Пензу начало заметать, обстановка на дорогах стала угрожающей, с незначительными, но создающими сложности ДТП. Сообщения о них посыпались в Сеть.

Так, вечером пятницы, 15 декабря, напротив дома № 27 на улице 8 Марта не разъехались два легковых автомобиля, перекрыв другим транспортным средствам дорогу к торговому центру «Март».

Утро субботы, 16 декабря, тоже принесло неприятности нескольким автовладельцам. У ТЦ «Суворовский» легковушка догнала троллейбус № 105 и не затормозила вовремя. Кадр, запечатлевший стоящего в задумчивости автомобилиста, был сделан в 8:20.

Почти в это же время авария произошла у магазина «Океан» на проспекте Победы. Судя по снимку, механические повреждения получила красная машина, вставшая посреди проезжей части. Фото сделано в 8:30.

Еще одно ДТП случилось на улице Калинина, в районе железнодорожного переезда у дизельного завода. Легковой автомобиль въехал под большегруз. Автор указал, что снимок сделан в 9:45.

В 13:30 появилась информация об аварии на участке дороги между поселком Лесным и Ахунским переездом. Обе машины получили серьезные повреждения, одна из них слетела в кювет. К месту происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, спасатели и бригада скорой помощи.

А у ТЦ «Кагау» в Заводском районе отечественной легковушке въехал в левый бок кроссовер. Фото сделано в 15:22.

В Госавтоинспекции предупредили: водителям следует пересмотреть свою манеру вождения, быть предельно внимательными и осторожными, особенно когда в салоне находятся дети.

«Прислушивайтесь к своему организму - не садитесь за руль в сонном, болезненном или утомленном состоянии», - напомнили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.