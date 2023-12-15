Трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию предлагают снизить

15.12.2023 | 07:48

В Госдуму внесено предложение сократить на пять лет трудовой стаж, необходимый для досрочного выхода на пенсию. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Согласно действующему законодательству, на пенсию мужчины могут выходить при достижении 65 лет, женщины - 60. При этом допускается досрочный выход на пенсию при наличии страхового стажа у мужчин не менее 42 лет, у женщин - 37.

Однако возраст окончания высших и средних учебных заведений и начала трудовой деятельности составляет 23-24 года.

Авторы инициативы считают, что в связи с этим норма досрочного выхода на пенсию оказывается чисто декларативной.

Они предлагают снизить минимальный необходимый страховой стаж для выхода на пенсию до 37 лет для мужчин и 32 лет для женщин.