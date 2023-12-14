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Общество

В Пензе пациенту помогли избежать ампутации пальцев

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В Пензе врачи сумели сохранить пациенту пальцы на правой руке, несмотря на угрозу их ампутации.

Мужчина с тромбозом артерий кисти пришел в больницу с жалобами на онемение и боль в пальцах. Это было две недели назад. Так как обращение было запоздалым, консервативная терапия не помогла.

Медики решились на уникальную для региона операцию, ее провели в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко.

«Малоинвазивным пункционным доступом, под местной анестезией, при помощи специальных инструментов, диаметр которых не превышал 1,5 мм, была выполнена данная операция. Кровоток был полностью восстановлен, и пациенту удалось сохранить пальцы», - рассказал заведующий отделением Алексей Соколов.

В пресс-службе регионального минздрава уточнили, что в области активно применяются высокотехнологичные методы лечения различных патологий, однако немаловажно, чтобы пациенты обращались за помощью своевременно.

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Источник — фото областного минздрава
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