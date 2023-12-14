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Общество

Скорую помощь будут оказывать без согласия пациента

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В четверг, 14 декабря, Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект, позволяющий врачам скорой помощи проводить медицинское вмешательство без согласия пациентов или родителей несовершеннолетних.

Как сообщает «Парламентская газета», сейчас перед любой процедурой, в том числе опросом и осмотром, врач должен заручиться согласием пациента, а если это ребенок - его родителей или законных представителей.

Исключение составляют лишь экстренные случаи, грозящие летальным исходом. Однако в законодательстве нет четкого определения, какие из них считать угрозой жизни, а какие нет. Бывают ситуации, когда смертельной угрозы нет, но неоказание помощи приведет к тяжелым последствиям.

К примеру, гипертонический криз без срочной помощи может привести к геморрагическому инсульту. Или человек не может оценить ситуацию из-за стресса, не способен общаться из-за сломанной челюсти. Также рядом с ребенком может не оказаться родителей.

Законопроект предлагает при оказании скорой помощи вне медицинских учреждений отказаться от обязательного получения согласия пациента. Этот факт должен быть занесен в медицинскую карту больного.

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