В Заречном из-за сокращения числа детей решили объединять сады

13.12.2023 | 18:35

В Заречном за 5 лет дошкольников стало на 990 меньше. Детские сады опустели, группы в них не укомплектованы.

Об этом рассказал портал «Заречье сегодня».

Сокращение количества малышей особенно сказалось на детсадах № 5 и 17. Там воспитанников не хватает практически во всех группах - по 15-16 человек при норме в 25. Учреждения решили объединить.

Это произойдет в первом квартале нового года. Ребят из детсада № 5 переведут в сад № 17.

«Там есть бассейн, лучше оснащены физкультурный и музыкальный залы, проведен косметический ремонт, а также заменены окна и кровля. Все группы станут пилотной площадкой федеральной программы «Мир головоломок», направленной на развитие мышления, логики и мелкой моторики. Объединенный детский сад № 5 возглавит заведующая Диана Коробова», - сообщил портал.

Что касается здания сада, то его признали изношенным. Построено оно было 52 года назад. Планируется, что все сотрудники учреждения сохранят рабочие места

«При желании мамы смогут перевести детей в другие детские сады. Сейчас свободные места есть практически в каждом садике, в любой возрастной группе. Очередей нет, и реорганизация не приведет к ухудшению доступности мест», - заявила начальник департамента образования Заречного Светлана Чернышева.