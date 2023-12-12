В уходящем году у 7 беременных зареченок обнаружили ВИЧ

12.12.2023 | 13:37

В 2023 году в Заречном выявили 13 случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Путь передачи заболевания резко изменился: если раньше более чем в половине случаев это было внутривенное введение наркотиков, то теперь 90% - половой контакт.

В этом году 7 беременных, вставших на учет, оказались инфицированы вирусом иммунодефицита человека. Все женщины находятся в возрасте от 30 до 40 лет, и у всех брак уже не первый. 3 из них уже родили, 1 ребенок должен появиться на свет в декабре.

Примечательно, что перед началом совместной жизни партнеры не обследовались. В итоге заболели.

«Учитывая тенденцию, мы сейчас усиленно работаем с беременными женщинами, обследуем их, а также законных и гражданских мужей. Ведь мужчина может и не знать, что болен, и заразить жену в течение всего срока беременности», - цитирует портал Zarpressa.ru врача-инфекциониста городской поликлиники Лилию Савельеву.

Медики предупреждают: чем раньше у женщины будет выявлено заболевание, тем больше времени есть, чтобы минимизировать риск передачи инфекции плоду. При регулярной терапии вероятность заражения ребенка снижается до 2%, при ее отсутствии возрастает до 50%.