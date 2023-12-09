В Пензенской области ограничено движение маршрутного транспорта

09.12.2023 | 19:05

В субботу, 9 декабря, в Пензенской области с 18:30 до 22:00 ограничено движение маршрутных транспортных средств.

Об этом сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Это касается участков трассы М-5 «Урал» (с 470-го по 775-й км), Р-209 Тамбов - Пенза (с 129-го по 278-й км), Р-207 Пенза - Балашов - Михайловка - а/д А-260 (с 0-го по 110-й км), Р-158 Нижний Новгород - Саратов (с 326-го по 511-й км).

В ведомстве объяснили, что причиной ограничения движения маршрутного транспорта стали неблагоприятные погодные условия: сильный снег, метель, гололедица.

«В случае нештатных ситуаций на федеральных трассах следует обращаться по телефону круглосуточной диспетчерской службы 8 (8412) 55-11-04, мобильный телефон 8 (929) 769-49-19», - добавили в пресс-службе учреждения.

В УГИБДД УМВД России по Пензенской области уточнили: ограничение движения автобусов и маршрутного транспорта продлено до 22:30. Срок может измениться из-за продолжения действия неблагоприятных погодных условий.