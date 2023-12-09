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Общество

10 декабря пензенцам следует утеплиться для прогулки

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10 декабря в Пензенской области уровень погодной опасности по-прежнему будет оранжевым.

«Местами по Пензенской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более», - предупредили в главном региональном управлении МЧС.

С 6 декабря в регионе из-за морозов введен режим повышенной готовности.

В Приволжском УГМС проинформировали, что арктический антициклон продолжает перемещаться к юго-востоку и усиливаться.

По данным Пензенского гидрометцентра, в течение суток погода будет облачной с прояснениями, прогнозируется небольшой снег при умеренном юго-восточном ветре.

Ночью температура опустится до -15...-17 градусов. Днем термометр покажет -12...-14 градусов.

Согласно народному календарю, 10 декабря - Знамение, праздник в честь иконы Пресвятой Богородицы. В этот день было принято искать в полете птиц, поведении зверей, формах облаков, звуках ветра приметы и знаки, предрекающие будущее.

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