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Общество

Строительство путепровода на М-5 вышло на финишную прямую

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Путепровод развязки на 624-м километре трассы М-5 «Урал» готов на 80%. Об этом в пятницу, 8 декабря, рассказал глава города Александр Басенко в своем телеграм-канале.

Работы выходят на финишную прямую - сделаны дорога и тротуары.

«Подрядчик занимается устройством уличного освещения, возводит барьерные ограждения и шумозащитные экраны», - сообщил Александр Басенко.

В 2024-м будут укреплять откосы и сеять газон. Тогда же хотят и сдать объект - на год раньше, чем планировалось.

Развязка протяженностью 4 километра соединит микрорайоны Заря и Арбеково через проспект Строителей. Предусмотрены 4 полосы движения, 8 съездов и 2 местных проезда.

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