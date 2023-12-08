Пензячка попросила пустить автобусы по верху ул. Володарского

08.12.2023 | 18:53

Не всех пензенцев устраивают схемы движения общественного транспорта в центре города. Некоторым хотелось бы иметь возможность садиться в маршрутку или автобус чуть ближе к месту работы или учебы.

«Возможно ли пустить общественный транспорт по ул. Володарского? Очень неудобно добираться до работы (то с горки, то в горку). Здесь и предприятия, организации, и несколько школ расположены», - написала пользовательница Валенсия на странице губернатора во «ВКонтакте».

Представитель регионального министерства цифрового развития, транспорта и связи напомнил женщине, что через остановочный пункт «Дом Мейерхольда», расположенный на Володарского, следуют автобусы маршрутов № 33, 39, 17.

Все они доезжают только до пересечения с улицей Максима Горького, то есть до подъема в гору.

«Организация маршрутов общественного транспорта по участку возвышенной местности на улицу Володарского не планируется», - говорится в ответе.