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Общество

Пензячка попросила пустить автобусы по верху ул. Володарского

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Не всех пензенцев устраивают схемы движения общественного транспорта в центре города. Некоторым хотелось бы иметь возможность садиться в маршрутку или автобус чуть ближе к месту работы или учебы.

«Возможно ли пустить общественный транспорт по ул. Володарского? Очень неудобно добираться до работы (то с горки, то в горку). Здесь и предприятия, организации, и несколько школ расположены», - написала пользовательница Валенсия на странице губернатора во «ВКонтакте».

Представитель регионального министерства цифрового развития, транспорта и связи напомнил женщине, что через остановочный пункт «Дом Мейерхольда», расположенный на Володарского, следуют автобусы маршрутов № 33, 39, 17.

Все они доезжают только до пересечения с улицей Максима Горького, то есть до подъема в гору.

«Организация маршрутов общественного транспорта по участку возвышенной местности на улицу Володарского не планируется», - говорится в ответе.

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