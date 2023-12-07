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Общество

В Бессоновском районе отработали задержание сбежавших преступников

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В Бессоновском районе провели учения по задержанию преступников. В них участвовал сводный отряд из сотрудников УФСИН, Росгвардии и МВД, а также бойцов «Фобоса».

В Бессоновском районе отработали задержание сбежавших преступников

По легенде, преступники сбежали из исправительного учреждения, после чего по тревоге был собран оперативный штаб.

Сводный отряд отправился в Бессоновский район.

«Был оборудован палаточный лагерь. Участники учений отработали действия по организации поиска сбежавших в блокированном районе, их окружению и задержанию», - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.

В Бессоновском районе отработали задержание сбежавших преступников

Начальник регионального УФСИН Игорь Киреев отметил слаженную работу ведомств и вручил их представителям благодарственные письма.

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Источник — фото областного УФСИН РФ
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