Жительница Заречного отсудила у «Магнита» 819 000 рублей

06.12.2023 | 16:00

В Заречном сотрудница «Магнита» отсудила у гипермаркета 819 000 рублей. На ее рабочем месте взорвалась бутылка, стекло отлетело женщине в глаз, а ее в дальнейшем незаконно уволили.

Несчастный случай произошел в апреле 2017 года. Зареченка выкладывала бутылки с пивом на полки, как вдруг одна из них взорвалась, стекло отлетело в лицо и повредило левый глаз. Впоследствии эксперт оценил травмы как тяжкий вред здоровью.

Долгое время горожанка провела на больничном, на 30% утратила трудоспособность, а затем ушла в декрет.

В 2020 году магазин в Заречном закрылся. Сотруднице прислали уведомлении о переводе на другую работу, в Пензе, но она не стала его подписывать. В 2022 году женщина была уволена.

Жительница закрытого города пошла в суд, прося взыскать с АО «Тандер» недополученный заработок и компенсацию морального вреда за производственную травму. Ее зрение никогда не восстановится на 100%. Также она потребовала признать незаконным увольнение.

Зареченский городской суд удовлетворил иск частично: женщину восстановили в должности, с гипермаркета в ее пользу постановили взыскать 600 000 рублей за моральный вред и более 219 000 в качестве компенсации недополученной зарплаты и утраченного за время вынужденного прогула заработка.

Представитель гипермаркета с таким решением не согласился, как и зареченка. Обе стороны подали апелляционные жалобы, которые остались без удовлетворения, рассказали в Пензенском областном суде.