В Бессоновском районе использовали автобусы с неисправными тормозами

В Пензенской области наказали водителей маршруток, неправильно перевозивших пассажиров. Чтобы подобные нарушения не стали причиной трагедии, во вторник, 5 декабря, в регионе провели профилактическое мероприятие «Автоперевозчик».
Сотрудники ГИБДД проверяли соблюдение требований безопасности, состояние машин и следили за тем, как водители ведут себя на дорогах.
«Выявлено 190 нарушений ПДД со стороны водителей, должностных и юридических лиц, ответственных за выпуск на линию маршрутных транспортных средств», - сообщили в УГИБДД областного УМВД России по Пензенской области.
В Бессоновском районе на двух водителей автобусов составили протоколы за неисправную тормозную систему.
«Рассматривается вопрос о привлечении к ответственности виновных должностных лиц. Транспортные средства помещены на специализированную стоянку», - рассказали в ведомстве.
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