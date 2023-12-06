В Бессоновском районе использовали автобусы с неисправными тормозами

06.12.2023 | 12:08

В Пензенской области наказали водителей маршруток, неправильно перевозивших пассажиров. Чтобы подобные нарушения не стали причиной трагедии, во вторник, 5 декабря, в регионе провели профилактическое мероприятие «Автоперевозчик».

Сотрудники ГИБДД проверяли соблюдение требований безопасности, состояние машин и следили за тем, как водители ведут себя на дорогах.

«Выявлено 190 нарушений ПДД со стороны водителей, должностных и юридических лиц, ответственных за выпуск на линию маршрутных транспортных средств», - сообщили в УГИБДД областного УМВД России по Пензенской области.

В Бессоновском районе на двух водителей автобусов составили протоколы за неисправную тормозную систему.

«Рассматривается вопрос о привлечении к ответственности виновных должностных лиц. Транспортные средства помещены на специализированную стоянку», - рассказали в ведомстве.