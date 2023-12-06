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Общество

Перечислены признаки микоплазменной инфекции

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В России регистрируются случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский рассказал агентству, что микоплазменная инфекция может протекать в разных видах - от легкой болезни верхних дыхательных путей до пневмонии с тяжелым течением.

Симптомами такой инфекции являются повышенная температура, заложенный нос, боль в горле, интоксикация, кашель, тяжесть при дыхании.

Также Сергей Вознесенский заявил, что говорить о пандемии или эпидемии микоплазменной инфекции в России некорректно. По его словам, возбудитель пневмонии - микоплазма - известен довольно давно. Имеются тест-системы для диагностики, а также эффективные против него антибактериальные препараты. Однако, по его словам, определить наличие именно такой инфекции без лабораторных методов очень сложно.

В то же время у микоплазменной инфекции, случаи заражения которой сейчас зафиксированы в России, есть две особенности, пишут «Известия». Во-первых, она характеризуется длительным лечением: «за две-три недели зараженному может стать лучше — из-за этого, например, родители могут отправить ребенка в детсад или школу, где он будет заражать других». Во-вторых, микоплазменная инфекция может не поддаваться лечению, так как неуязвима к некоторым антибиотикам из-за их бесконтрольного применения.

По состоянию на вторник, 5 декабря, в Пензенской области по пневмонии закрыто 96 классов в 42 школах, по ОРВИ - 3 школы и 401 класс в 91 учебном заведении. Также на карантин из-за пневмонии распустили 11 групп в 11 детских садах, из-за ОРВИ - 70 групп в 26 учреждениях.

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