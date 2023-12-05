«Потянулся народ!»: в Кузнецк за месяц переехали 400 человек

05.12.2023 | 09:34

За последний месяц в Кузнецк приехали работать из других населенных пунктов Пензенской и иных областей порядка 400 человек.

Об этом сообщил глава города Сергей Златогорский на совещании в местной администрации в понедельник, 4 декабря.

«Это про то, как плохо жить в Кузнецке. Народ же едет туда, где плохо, правильно? Где нет работы, где негде жить», - с иронией отметил чиновник.

Он добавил, что в городские школы и детские сады сейчас поступает много звонков: приехавшие хотят устроить детей. «Потянулся народ!» - констатировал Сергей Златогорский.

По его словам, происходящее связано с открытием в Кузнецке склада крупного маркетплейса. «Там уже более 500 человек работает, будет еще добираться до 800», - уточнил глава города.