Пензенцы не торопятся отказываться от сигарет и алкоголя

04.12.2023 | 14:21

В Пензенской области жители не спешат бросать пить и курить. Эксперты РИА Новости составили рейтинг регионов по отсутствию вредных привычек. За основу была взята официальная статистика.

Регионы сравнивали по нескольким показателям. Учитывались курение, продажа алкоголя, количество преступлений, совершенных пьяными людьми, смертность от вредных привычек, а также незаконная деятельность, связанная с наркотиками.

Пензенская область не улучшила свои позиции по сравнению с 2021 годом. Она заняла 25-е место из 85, спустившись ниже по таблице. Регион обогнали Ставропольский край, Санкт-Петербург, Ростовская и Тульская области, ситуация в которых до этого была хуже.

«Использовались показатели за последние три года (2020-2022 годы), которые усреднялись со взвешиванием по годам. По каждому показателю рассчитывался частный рейтинговый балл в диапазоне от 1 до 100. Итоговый рейтинговый балл определялся на основе частных. Более высокий показатель региона говорит о меньшей распространенности там вредных привычек», - сказано в материале.

Пензенская область набрала 66,9 балла, разница с 2021-м +0,6. В то же время, к примеру, у Удмуртии +10,5 балла, у Мордовии +10.

Лидерами рейтинга стали республики Чечня, Дагестан и Ингушетия. Аутсайдерами - Камчатский край, Еврейская автономная область и Республика Хакасия.