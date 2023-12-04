5 декабря пензенцев ждет резкий спад температуры

04.12.2023 | 21:45

Во вторник, 5 декабря, жителей Пензенской области ждет облачная с прояснениями погода без существенных осадков и умеренный ветер с запада.

По прогнозу регионального гидрометцентра, в ночь на 5 декабря похолодает до -10..-12 градусов. Днем во вторник будет -7...-9, а поздним вечером - уже -16...-18.

Так происходит из-за активного продвижения арктического воздуха в среднюю полосу России.

На улице будет по-прежнему скользко, так что ходить стоит не торопясь и внимательно смотря под ноги. Только за 3 дня, с 1 по 3 декабря, на улицах Пензы пострадали более 100 человек.

По народному календарю, 5 декабря - Прокопьев день. На Руси подмечали: трещит мороз - грядут сильные холода, тепло - надо ждать снежную и продолжительную зиму.