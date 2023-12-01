Погода на 2 декабря: пензенцев ждут снегопад и дождь

01.12.2023 | 22:00

Выходные в Пензенской области начнутся с сильного снегопада и дождя. Такой прогноз дали синоптики.

По словам специалистов ФГБУ «Приволжское УГМС», ночью 2 декабря термометры покажут -2...-6 °С, днем ожидается 0...-2 °С. Будет дуть западный ветер с порывами до 8-13 метров в секунду.

Как сообщает главное региональное управление МЧС, из-за снегопада прогнозируется желтый уровень погодной опасности.

Говоря о погоде, метеорологи, как правило, выделяют четыре цвета: зеленый - на улице безопасно; желтый - за окном потенциально опасно; оранжевый - опасно; красный - критический уровень, когда стихия может нанести вред здоровью людей и их имуществу.

«Ожидается прохождение ряда циклонических вихрей. Периоды с обильными осадками и сильным ветром будут чередоваться с умеренными морозами и отсутствием осадков. Температурный режим вновь станет колебаться», - предупредили синоптики.