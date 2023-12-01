На энергетиках хотят размещать предупреждение об их опасности

01.12.2023 | 07:54

В Госдуму внесен законопроект о размещении на банках и бутылках с энергетическими напитками надписей с предупреждением о вреде их избыточного употребления и смешивания с алкоголем.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

На каждой упаковке энергетика должна появиться надпись «Чрезмерное употребление тонизирующих (энергетических) напитков вредит вашему здоровью. Опасно употребление совместно с алкоголем. Категорически не рекомендуется употребление лицами в возрасте до 18 лет, беременными и кормящими женщинами, лицами, страдающими повышенной нервной возбудимостью, бессонницей, артериальной гипертензией».

Надпись должна быть контрастной, написанной максимально крупным шрифтом, а также занимать не меньше 15% площади тары.

Энергетиками предложено считать напитки, в которых кофеина больше 150 миллиграммов на литр либо есть экстракты растений в количестве достаточном, чтобы повысить тонус.

По мнению врачей, основная опасность энергетиков в том, что это искусственно созданный продукт, в который бодрящие вещества добавлены в больших концентрациях. Так, помимо кофеина, в этих напитках встречаются таурин, чай мате, тиамин, элеутерококк, а также красители, консерванты, искусственные регуляторы кислотности и стабилизаторы.

Чай и кофе маркировать не понадобится, пообещали авторы законопроекта в пояснительной записке.