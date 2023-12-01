Сетевое издание|18+|Пятница|1 дек 2023|11:12
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

На энергетиках хотят размещать предупреждение об их опасности

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Госдуму внесен законопроект о размещении на банках и бутылках с энергетическими напитками надписей с предупреждением о вреде их избыточного употребления и смешивания с алкоголем.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

На каждой упаковке энергетика должна появиться надпись «Чрезмерное употребление тонизирующих (энергетических) напитков вредит вашему здоровью. Опасно употребление совместно с алкоголем. Категорически не рекомендуется употребление лицами в возрасте до 18 лет, беременными и кормящими женщинами, лицами, страдающими повышенной нервной возбудимостью, бессонницей, артериальной гипертензией».

Надпись должна быть контрастной, написанной максимально крупным шрифтом, а также занимать не меньше 15% площади тары.

Энергетиками предложено считать напитки, в которых кофеина больше 150 миллиграммов на литр либо есть экстракты растений в количестве достаточном, чтобы повысить тонус.

По мнению врачей, основная опасность энергетиков в том, что это искусственно созданный продукт, в который бодрящие вещества добавлены в больших концентрациях. Так, помимо кофеина, в этих напитках встречаются таурин, чай мате, тиамин, элеутерококк, а также красители, консерванты, искусственные регуляторы кислотности и стабилизаторы.

Чай и кофе маркировать не понадобится, пообещали авторы законопроекта в пояснительной записке.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте