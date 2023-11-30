В первый день зимы погода будет комфортной

В пятницу, 1 декабря, жителей Пензенской области ждут облачная с прояснениями погода и небольшой снег. На дорогах будет скользко.
По прогнозу регионального гидрометцентра, в ночь на 1 декабря похолодает до -6..-8 градусов. Днем в пятницу будет -1..-3, а к вечеру -3..-5.
Синоптики отмечают, что ожидается умеренный ветер с юга.
По народному календарю, 1 декабря - Платон и Роман Зимоуказатели. По этому дню на Руси судили, какой окажется начинающаяся зима. По утру предсказывали, каким будет декабрь, по полудню - января, по вечеру - февраль.
Если замечали ворону, ходившую по дороге, то ждали оттепели, а сильный мороз сулил круг вокруг месяца.
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