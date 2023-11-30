Пензенцам при покупке красной икры следует потрясти банку

30.11.2023 | 08:38

При выборе красной икры следует соблюдать ряд правил. О них пишет РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

При покупке деликатеса следует отдавать предпочтение продукции крупных производителей с многолетним производством. Также следует учитывать, что икра должна храниться при более низкой температуре, чем температура бытового холодильника.

Банка не должна быть мятой или вздутой. Ее следует потрясти и убедиться, что «бултыхания» нет - в противном случае такой звук свидетельствует о наличии лишней жидкости.

В Роскачестве перечислили внешние и вкусовые различия икры разных рыб. Так, наиболее распространенная - горбуши - обладает выраженным вкусом икры, ярко оранжевым цветом и средним диаметром икринок. А у икры форели плотная оболочка, цвет может быть желтым или темно-желтым, вкус более нейтральный и может иметь легкую горчинку. Икра кижуча чуть мельче, чем у горбуши, она имеет темно-красный цвет с бордовым оттенком. Ярко-красная икра нерки - самая мелкая, диаметром примерно 3 миллиметра, с горчинкой.

В ведомстве предупредили, что в продаже имеется структурированная или имитированная икра. Первая изготавливается из остатков икорного производства - джуса, который запечатывают в полимерную капсулу, создавая икринку. Вторая - продукция, которая похожа на икру внешне, но не содержит ничего от рыбы.

Ранее Управление Роспотребнадзора по Пензенской области предостерегло жителей региона от покупки лососевой икры в стеклянной банке, произведенной ООО «Камчатский рыболов». Как оказалось, предприятия с таким названием в Камчатском крае не существует, фирма оказалась призраком.

Также стало известно, что в октябре в красной икре у трех производителей на Сахалине нашли живые личинки рода аnisakis, нематод, скребней, трематод, цестод. Продукция была изъята и в продажу не поступает.