Сетевое издание|18+|Четверг|30 ноя 2023|18:48
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Снег |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Назван новый срок открытия бани на улице Конструкторской

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Общественную баню на улице Конструкторской в Ахунах должны отремонтировать до конца этого года. Первых посетителей она примет в начале 2024-го. Такой срок в четверг, 30 ноября, назвали в администрации Пензы.

Назван новый срок открытия бани на улице Конструкторской

Помывочная закрыта с 2022 года. Тогда там восстановили кровлю: заменили стропильную систему, утеплили потолок, выложили металлочерепицу. В 2023-м капитально отремонтировали общее отделение - раздевалку, моечную, парную.

Назван новый срок открытия бани на улице Конструкторской

«На данный момент завершены работы по штукатурке стен, смонтирована вентиляционная система, проведена электропроводка, залита стяжка пола, уложена облицовочная плитка на стенах и на полу в раздевалке и моечной, заменен потолок, установлены дверные и оконные блоки, выполнена теплоизоляция и отделка стеновых панелей в парной, установлены пологи, заменены печи», - перечислили в мэрии.

Назван новый срок открытия бани на улице Конструкторской

На проведение косметических и капитальных работ выделяли более 10,5 млн рублей. В ноябре на те же цели решили направить еще 1 млн 242 тыс.

Назван новый срок открытия бани на улице Конструкторской

Баня в Ахунах обслуживает жителей ГПЗ, Маяка, Барковки, Засурья, Сосновки и других микрорайонов. В марте 2022 года руководство посчитало, что здание представляет угрозу для посетителей: многие несущие конструкции пришли в негодность. Помывочную закрыли на неопределенный срок.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото администрации Пензы
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте