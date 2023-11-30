Назван новый срок открытия бани на улице Конструкторской

30.11.2023 | 18:05

Общественную баню на улице Конструкторской в Ахунах должны отремонтировать до конца этого года. Первых посетителей она примет в начале 2024-го. Такой срок в четверг, 30 ноября, назвали в администрации Пензы.

Помывочная закрыта с 2022 года. Тогда там восстановили кровлю: заменили стропильную систему, утеплили потолок, выложили металлочерепицу. В 2023-м капитально отремонтировали общее отделение - раздевалку, моечную, парную.

«На данный момент завершены работы по штукатурке стен, смонтирована вентиляционная система, проведена электропроводка, залита стяжка пола, уложена облицовочная плитка на стенах и на полу в раздевалке и моечной, заменен потолок, установлены дверные и оконные блоки, выполнена теплоизоляция и отделка стеновых панелей в парной, установлены пологи, заменены печи», - перечислили в мэрии.

На проведение косметических и капитальных работ выделяли более 10,5 млн рублей. В ноябре на те же цели решили направить еще 1 млн 242 тыс.

Баня в Ахунах обслуживает жителей ГПЗ, Маяка, Барковки, Засурья, Сосновки и других микрорайонов. В марте 2022 года руководство посчитало, что здание представляет угрозу для посетителей: многие несущие конструкции пришли в негодность. Помывочную закрыли на неопределенный срок.