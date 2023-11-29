В Пензе приостанавливают работу детских кружков

29.11.2023 | 14:50

В среду, 29 ноября, родителям пензенских школьников и детсадовцев стали массово приходить уведомления об отмене занятий в кружках. Никаких официальных сообщений от властей при этом не было.

«Уточните, пожалуйста, вопрос по отмене кружков для детей. Это в каждом учебном заведении решают по ситуации или есть официальное письмо минздрава или минобра?» - поинтересовалась в чате Октябрьского района в Telegram одна из мам.

Глава районной администрации Артем Садовов пояснил ей, что 28 ноября было выпущено соответствующее распоряжение губернатора Пензенской области. Занятия отменяются с целью сокращения заболеваемости ОРВИ.

Родителям детей, посещающих подготовительные занятия при школах, дали немного иную информацию: «В связи с распоряжением Министерства образования Пензенской области о приостановлении дополнительных образовательных услуг занятий не будет с сегодняшнего дня до особого распоряжения».

28 ноября министерство образования обнародовало данные о детских коллективах, распущенных по домам из-за подъема заболеваемости. Так, из-за пневмонии в Пензе на карантин закрыты 36 классов в 21 школе и 4 группы в 4 детсадах, по ОРВИ - 79 классов в 30 школах и 11 групп в 7 садах области.