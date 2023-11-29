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Общество

В Никольске закрыли колодец, ставший ловушкой для собаковода

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В администрации Никольска отреагировали на ЧП, которое произошло недалеко от жилых домов на улице Парковой.

Там мужчина, гулявший с собакой, провалился в колодец. Отверстие прикрыли сгнившим листом железа, который не выдержал веса человека. Опасность горожанин не заметил из-за того, что место замело снегом.

Никольчанин порвал штаны. Серьезных травм он, к счастью, не получил.

Информация об инциденте распространилась в социальных сетях. В среду, 29 ноября, во «ВКонтакте» появился ответ администрации города, где указывалась причина ЧП.

«Инцидент произошел из-за ненадлежащего содержания смотрового водопроводного колодца собственником жилого помещения дома, расположенного на улице Парковая города Никольск. В колодце находится частная врезка для обслуживания системы водоснабжения дома», - сообщил представитель администрации.

28 ноября коммунальщики прибыли на место и закрыли люк. С собственником дома поговорили, напомнив о том, что колодец необходимо содержать в надлежащем состоянии.

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Источник — фото «Просто Пенза»
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