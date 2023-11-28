Замело снегом: в Никольске мужчина провалился в колодец

28.11.2023 | 19:21

Житель Никольска не заметил опасность под снегом и упал в колодец. ЧП случилось, когда мужчина гулял с собакой.

Горожанина в тот момент сопровождала жена.

Рассказ об инциденте появился в пензенском телеграм-канале во вторник, 28 ноября. Дата происшествия не указывается.

Известно, что оно случилось недалеко от жилых домов на улице Парковой. Отверстие накрыли листом железа. Он сгнил и не выдержал веса никольчанина.

«Мужчина провалился по пояс и порвал штаны», - говорится в сообщении.

К посту прикреплены кадры, на которых запечатлен открытый колодец. Он находится рядом с колонкой, провал был не виден под слоем снега.