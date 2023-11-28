Замело снегом: в Никольске мужчина провалился в колодец

Житель Никольска не заметил опасность под снегом и упал в колодец. ЧП случилось, когда мужчина гулял с собакой.
Горожанина в тот момент сопровождала жена.
Рассказ об инциденте появился в пензенском телеграм-канале во вторник, 28 ноября. Дата происшествия не указывается.
Известно, что оно случилось недалеко от жилых домов на улице Парковой. Отверстие накрыли листом железа. Он сгнил и не выдержал веса никольчанина.
«Мужчина провалился по пояс и порвал штаны», - говорится в сообщении.
К посту прикреплены кадры, на которых запечатлен открытый колодец. Он находится рядом с колонкой, провал был не виден под слоем снега.
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