Пензенцам посоветовали не пользоваться машинами 30 ноября

29.11.2023 | 22:00

В Пензенской области в ночь на четверг, 30 ноября, ожидается -3…-8 градусов. Местами возможен снегопад, метель.

Ветер южный, порывы 8-13 м/с.

Днем погода не улучшится. Столбик термометра покажет -2…+3 градуса. Синоптики Приволжского гидрометеоцентра предупреждают о мокром снеге, местами граде. Ветер усилится до 18 м/с. На дорогах гололедица.

Вечером 0…-1. Местами небольшой снег.

«Госавтоинспекция рекомендует в период выпадения обильных осадков минимизировать поездки на личном автомобиле и пользоваться услугами общественного транспорта», - обратились в УГИБДД УМВД России по области к пензенцам.

А в администрации Пензы напомнили о соблюдении правил парковки. Автовладельцы должны знать: коммунальщики займутся уборкой снега, создавать им помеху нельзя.