Сетевое издание|18+|Четверг|30 ноя 2023|00:08
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенцам посоветовали не пользоваться машинами 30 ноября

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области в ночь на четверг, 30 ноября, ожидается -3…-8 градусов. Местами возможен снегопад, метель.

Ветер южный, порывы 8-13 м/с.

Днем погода не улучшится. Столбик термометра покажет -2…+3 градуса. Синоптики Приволжского гидрометеоцентра предупреждают о мокром снеге, местами граде. Ветер усилится до 18 м/с. На дорогах гололедица.

Вечером 0…-1. Местами небольшой снег.

«Госавтоинспекция рекомендует в период выпадения обильных осадков минимизировать поездки на личном автомобиле и пользоваться услугами общественного транспорта», - обратились в УГИБДД УМВД России по области к пензенцам.

А в администрации Пензы напомнили о соблюдении правил парковки. Автовладельцы должны знать: коммунальщики займутся уборкой снега, создавать им помеху нельзя.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте