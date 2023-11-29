Пензенцам обещают сильный ветер, метель и гололедицу

По данным регионального гидрометцентра, в четверг, 30 ноября, в Пензенской области ожидаются порывы южного ветра 15-18 м/с.
Ночью прогнозируется метель, днем на отдельных участках дорог - гололедица.
«Будьте предельно осторожны при передвижении по улицам города. Избегайте шатких, нестационарных, незакрепленных конструкций и схода снега с крыш зданий», - обратилась к пензенцам начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.
Также следует проявлять повышенную внимательность и аккуратность водителям и пешеходам.
Анна Шупилова напомнила: о помощи можно попросить, набрав на мобильном телефоне 101 или 112.
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