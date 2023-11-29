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Общество

Отключением воды в Засечном заинтересовалась прокуратура

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У жителей ЖК «Лукоморье» в селе Засечном на несколько суток пропала холодная вода. О своей беде они рассказали в социальных сетях.

«24 ноября в 8:30 произошло отключение воды без предупреждения! Подвоз воды не был осуществлен», - пожаловались сельчане.

25-го числа ресурс не вернули, однако привезли техническую воду. Это произошло в полдень.

«Но как быть с маленькими детьми, как им готовить еду? Идти и покупать воду? Сколько покупать? Это свинское отношение к людям!» - возмутились пензенцы.

По их словам, отключение без предупреждения происходит не впервые. Люди обращаются в ресурсоснабжающую организацию, но там им либо ничего не объясняют, либо заявляют, что не обслуживают данный ЖК.

ЧП заинтересовалась прокуратура Пензенской области. Надзорное ведомство организовало проверку.

«Будет дана оценка соблюдению ресурсоснабжающей организацией требований действующего законодательства о предоставлении коммунальных услуг надлежащего качества, а также действиям органа местного самоуправления по организации подвоза воды в период приостановления подачи коммунальной услуги», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

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