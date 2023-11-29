Измененная хулиганами разметка на Окружной сохранится до весны

29.11.2023 | 18:28

В Пензе неизвестные «художники» изменили разметку на улице Окружной. Пока что линии в первоначальный вид возвращать не будут.

О странности разметки сообщил читатель сетевого издания «ПензаИнформ». Он написал, что в двойной сплошной неожиданно появился разрыв примерно напротив АЗС «Апельсин», если ехать в сторону ТЦ «Моя родня».

То есть водителям вдруг позволили поворачивать налево, в сторону автозаправки.

«Насколько я помню, на Окружной движение по полосам, а законная возможность повернуть налево - только к Октябрьскому саду напротив «Моей родни», - поделился наблюдением горожанин.

Вопрос пензенца редакция направила заместителю главы администрации города Ярославу Щигореву. Он подтвердил, что в этом году работники МБУ «Пензавтодор» нанесли на участок разметку 1.3 (двойную сплошную. - Прим. ред.).

«Проверкой с выездом на место, проведенной 14 ноября, установлено, что разметка 1.3 на вышеуказанном участке дороги на улице Окружной изменена на разметку 1.11. Данные работы проведены неустановленными лицами», - говорится в ответе.

Восстановить полосы планируют в весенне-летний период 2024 года.

Жители Пензы не в первый раз «исправляют» линии по своему желанию. Так, в августе 2019-го изменения в разметку внесли на улице Суворова. Нарушители при помощи черной краски превратили двойную сплошную у торгово-ярмарочного комплекса в прерывистую. Тогда власти пообещали провести проверку и найти «фокусников», чтобы привлечь их к административной ответственности.