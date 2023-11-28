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Общество

Пензенцы будут получать пенсии в единые даты

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Пензенцам, получающим пенсии через кредитные учреждения, с декабря будут перечислять деньги в единые даты. Об этом сообщили в областном отделении Социального фонда России.

Ежемесячно пенсии будут приходить 5-го числа тем, кто получает их 5-12-го, 13-го - кому установлена дата доставки на 13-22-е числа, а 23-го - пензенцам, которым выплаты производят 23-25-го числа.

«Если указанные даты приходятся на выходные и праздничные дни, финансирование будет осуществляться заранее - в предыдущий рабочий день», - рассказали в СФР.

Поступить на счет пенсионера деньги должны не позднее следующего дня работы банка.

«Дату доставки пенсий и социальных выплат в отделениях почтовой связи при необходимости можно уточнить в своем почтовом отделении», - отметили специалисты.

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