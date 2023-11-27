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Общество

В 2024-м завершат реконструкцию Красного моста в Нижнем Ломове

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В Нижнем Ломове активно ведутся работы по реконструкции Красного моста через реку Ломовку. Ремонт начался весной этого года.

Сейчас полностью смонтирована конструкция обновленного сооружения.

«24 специалиста подрядной организации ООО «Автодорога» выполняют оклеечную гидроизоляцию искусственного сооружения, позволяющую защитить мостовое полотно от попадания воды в бетонное основание», - сообщили в пресс-службе Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

Впереди работы по укладке асфальта, монтажу барьерных и перильных ограждений. Сдать объект хотят весной 2024-го. После этого жителям западных районов Нижнего Ломова, села Норовка будет проще добираться на работу или учебу.

Кроме того, мост откроет проезд в город из села Кривошеевка и деревни Волженки.

В Спасском районе реконструируют мост через Безымянный ручей. Работы тоже намерены завершить в 2024 году. Проводится подготовка к обновлению сооружения через реку Шукша в Лунинском районе.

Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, мосты в Пензенской области поэтапно ремонтируют. В следующем году в нормативное состояние хотят привести более 576 погонных метров конструкций.

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Источник — фото областного минстроя
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