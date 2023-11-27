Менять расписание автобусов № 130 и маршруток № 30 не будут

27.11.2023 | 18:56

Пензенских пассажиров не устраивает работа автобусов № 130 (Засечное - Дальнее Арбеково) и маршруток № 30 (Аэропорт - Дальнее Арбеково). До Западной Поляны машины ходят переполненными.

«Можно ли сократить интервал ожидания между автобусами в утренние часы?»/i> - поинтересовался подписчик телеграм-канала PenzaInform.ru.

На просьбу откликнулся представитель регионального министерства цифрового развития, транспорта и связи, заверивший, что в часы пик высокая загруженность наблюдается на всех городских маршрутах.

«Для обслуживания маршрута № 30 перевозчиком задействован весь имеющийся подвижной состав в количестве 9 единиц», - уточнили в ведомстве.

Что касается автобусов № 130, то здесь с перевозчиком заключен государственный контракт, и поменять расписание до окончания срока его действия не представляется возможным.