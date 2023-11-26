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Общество

Жителям Пензы не хватает травмпунктов и врачей

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В Пензе официально открылся сезон травм из-за гололеда. Горожан тревожит, что пострадавших принимает только пункт на улице Пионерской. По их мнению, этого мало.

«Начались снегопады, начались крутые горки с ушибами, переломами. В итоге единственный на город дежурный травмпункт и один врач! Люди с болью, порой невыносимой, стоят по 5-6 часов в очереди, дожидаясь помощи», - высказалась пензячка Мария под постом в телеграм-канале главы города Александра Басенко.

Ей ответил представитель регионального минздрава. В ведомстве признали: учреждение действительно загружено, о проблеме знают и ее уже решили.

«Напоминаем, что в травматологическом пункте на улице Пионерской, 4, врачи работают согласно штатному расписанию и, кроме того, каждый пациент требует определенного времени на осмотр и сбор анамнеза. В связи с чрезвычайной загруженностью травмпункта в зимнее время введена дополнительная ставка врача. Данная мера усилит работу подразделения с 15:00 до 8:00», - написали Марии.

Ранее сообщалось, что из-за снегопадов и гололеда, которые наблюдались в Пензе на уходящей неделе, количество обращений в травмпункт выросло более чем в два раза. Если в субботу и воскресенье, 18 и 19 ноября, за помощью обратились 9 и 28 человек соответственно, то в понедельник, 20-го, уже 68.

Чаще всего при падении люди получают ушибы и растяжения. Также нередки переломы лучевой кости, ребер, лодыжки и голеностопного сустава, шейки бедра.

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