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Общество

В воскресенье на пензенцев может пролиться ледяной дождь

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По данным пензенского гидрометцентра, воскресенье выдастся ненастным. Ночью ожидаются ветер с востока, облачная погода, мокрый снег. Термометр покажет -1...-3 градуса.

Водителям, рискнувшим отправиться в ночную поездку, следует быть крайне осторожными: на дорогах будет скользко.

Днем температура поднимется до +2...+4 градусов, но юго-восточный ветер пригонит тучи, полные мокрого снега и дождя, который рискует превратиться в ледяной.

Из-за ожидающейся на дорогах гололедицы в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности, предупредили в ГУ МЧС по Пензенской области.

В связи со сложной дорожной обстановкой спасатели призвали пензенцев к бдительности.

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