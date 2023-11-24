Жители Пачелмы боятся обрушения участковой больницы

24.11.2023 | 19:10

Жители Пачелмы недовольны состоянием участковой больницы имени В. А. Баулина, расположенной на улице Медицинской.

«Прошу помочь в решении проблемы, больница находится в ужасном состоянии на протяжении долгого времени», - обратилась пользовательница Диана С. к губернатору на его странице во «ВКонтакте».

Она приложила к сообщению фотографии, сделанные в ноябре. На них виден угол здания с разрушающейся кирпичной кладкой под крышей.

В Министерстве здравоохранения Пензенской области ответили, что проектно-сметная документация на восстановление крыши главного корпуса участковой больницы - филиала Нижнеломовской ЦРБ уже готова.

«Ожидается, что ремонт крыши пройдет в 2024 году. Следующий этап - ремонт главного корпуса, для которого необходима подготовка проектно-сметной документации», - уточнили в минздраве.