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Общество

В Кузнецке ограничат движение транспорта по улице Калинина

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С понедельника, 27 ноября, в Кузнецке будет перекрыто движение на перекрестке улиц Калинина и Красноармейской, а также на улице Калинина у домов № 64-72 и детского сада № 19 (строение № 83).

Как пояснили в администрации города, ограничение связано с земляными и сварочными работами на теплосетях.

Коммуникации ведут к хирургическому корпусу - известному кузнецкому долгострою. Возводить его начали еще в 90-х годах прошлого века. Сейчас процесс возобновился.

Объект планируют завершить в октябре 2027 года.

Движение транспорта будет ограничено до 10 декабря, уточнили в мэрии.

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Источник — фото администрации Кузнецка
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