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Общество

В Кузнецке поручили ускорить строительство поликлиники

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В Кузнецке проверили, как возводится поликлиника межрайонной больницы. На объекте побывали министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев, глава Кузнецка Сергей Златогорский, представитель подрядной организации.

Специалисты занимаются армированием и бетонированием стен и колонн подвала, устройством полов подвала. Также идет обратная засыпка ростверков.

«Окончание работ запланировано на октябрь 2025 года», - сообщили в пресс-службе регионального минстроя.

Ранее сообщалось, что поликлиника будет рассчитана на 600 посещений в смену. Стоимость объекта здравоохранения составит около 1 млрд рублей.

Также комиссия посетила и хирургический корпус. Объект - известный в Кузнецке долгострой. Возводить его начали еще в 90-х годах прошлого века. Стройку решили возобновить и заложили на это деньги: в 2021 году - более 77 млн рублей, а в 2022 - свыше 470 млн. Проблемой стал поиск подходящего подрядчика.

На объекте идет устройство внутренних кирпичных перегородок, кровли, монтируются внутренние системы отопления и вентиляции.

Корпус планируют достроить в октябре 2027 года.

«По итогам совещания Александр Гришаев дал ряд поручений представителю подрядной организации, направленных в первую очередь на увеличение темпов строительства объектов», - добавили в пресс-службе министерства.

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Источник — фото minstroy.pnzreg.ru
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