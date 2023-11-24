Пензенский Заксобр пересмотрел размер выплат сиротам

24.11.2023 | 10:53

С 1 февраля 2024 года в Пензенской области изменится ежемесячный размер выплаты на содержание сирот и детей без попечения родителей, которые находятся в организациях либо под опекой или в приемных семьях.

Соответствующий закон приняли депутаты Заксобра в пятницу, 24 ноября. Его внес на рассмотрение министр образования Алексей Комаров.

Повышение размера выплат связано с изменением цен на продукты, одежду, обувь, мягкий инвентарь и оборудование.

На детей до 3 лет размер ежемесячных денежных выплат возрастет с 14 660 до 15 320 рублей, от 3 до 7 лет - с 14 450 до 15 100, от 7 до 11 - с 18 760 до 19 605, от 11 до 18 лет - с 20 110 до 21 015 рублей.

Таким образом, для самых маленьких сирот прибавка составит 660 рублей в месяц (в 2023 году она была 2 360 рублей), для детей от 3 до 7 лет - 650 (в 2023-м - 2 310), от 7 до 11 - 845 рублей (в 2023-м - 3 035), для подростков от 11 до 18 - 905 рублей (в 2023-м - 3 230).

Такие же суммы с 1 февраля прибавят к ежемесячной выплате опекунам и приемным семьям, где воспитываются сироты и дети, оставшихся без попечения родителей. На детей до 3 лет предусмотрено 16 048 рублей (в 2023-м - 15 388), от 3 до 7 лет - 15 828 (было 15 178), от 7 до 11 - 19 605 (против 18 760), от 11 до 18 лет - 21 015 (вместо 20 110).

Установленные выплаты будут осуществляться до конца июня. С 1 июля 2024 года они еще раз увеличатся и составят 16 120, 15 900, 20 405 и 21 815 рублей для соответствующих возрастных категорий детей.

Также установлен размер денежной компенсации сиротам - выпускникам образовательных организаций для самостоятельного приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования. С 1 февраля он составит 92 430 рублей - на 3 980 больше, чем в 2023-м (88 450 рублей).

На эти цели, как доложил министр, в 2024 году потребуется 857 млн 742,6 тыс. рублей.