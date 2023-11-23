Площадь Ленина в Кузнецке засияет ярче обычного

23.11.2023 | 21:27

Площадь имени Ленина в Кузнецке готовят к Новому году. Как обычно, именно это место станет центром главных праздничных мероприятий в городе.

«В этом году здесь будет больше света и новогодней иллюминации. Наравне с имеющимися световыми элементами площадь украсят новые светодиодные консоли-звезды и гирлянды», - рассказали в пресс-службе администрации Кузнецка.

Монтаж элементов уже завершается. В начале декабря установят новогоднюю ель.

На одноименной площади в Пензе уже собрали каркас 25-метровой искусственной уральской сосны. Рабочие приступили к украшению конусной конструкции шарами и гирляндами.

Установка и оформление обошлись городскому бюджету в 598 226 рублей 29 копеек.