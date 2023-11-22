В Пензенской области выросла заболеваемость ОРВИ

22.11.2023 | 20:37

В Пензенской области зарегистрировали подъем заболеваемости ОРВИ. За неделю, с 13 по 19 ноября, к врачам с признаками инфекции обратились 2 647 жителей региона.

Это на 9,5% больше, чем на предыдущей неделе. 19,4% пациентов - дети.

«Относительно высокий уровень заболеваемости ОРВИ регистрировался в Нижнеломовском, Мокшанском, Лунинском, Башмаковском районах, Пензе, Каменском, Малосердобинском, Лопатинском районах», - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Пензе за неделю зафиксировали 1 266 случаев ОРВИ. Заболеваемость среди детей в областном центре ниже контрольного уровня. Рост случаев респираторной вирусной инфекции среди горожан старше 15 лет - на 5,1%.

Грипп у пациентов выявлен не был.