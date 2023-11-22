В Пензенской области выросла заболеваемость ОРВИ

В Пензенской области зарегистрировали подъем заболеваемости ОРВИ. За неделю, с 13 по 19 ноября, к врачам с признаками инфекции обратились 2 647 жителей региона.
Это на 9,5% больше, чем на предыдущей неделе. 19,4% пациентов - дети.
«Относительно высокий уровень заболеваемости ОРВИ регистрировался в Нижнеломовском, Мокшанском, Лунинском, Башмаковском районах, Пензе, Каменском, Малосердобинском, Лопатинском районах», - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
В Пензе за неделю зафиксировали 1 266 случаев ОРВИ. Заболеваемость среди детей в областном центре ниже контрольного уровня. Рост случаев респираторной вирусной инфекции среди горожан старше 15 лет - на 5,1%.
Грипп у пациентов выявлен не был.
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